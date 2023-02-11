Россиян предупредили о повышении платы за ЖКХ с 1 марта

Мера коснется не всех

Со следующего месяца в силу вступят новые правила по оплате коммунальных услуг, которые используются на общедомовые нужды. Они могут привести к тому, что у ряда граждан повысятся суммы в квитанциях по ЖКХ.

Всего существует два метода начисления задолженности за ОДН: по нормативу на квартиру, либо исходя из фактического потребления, когда расходы распределяются между жильцами равномерно.

Зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева утверждает, что в некоторых регионах нормативные тарифы занижали, а недоплаченная разница ложилась на плечи УК.

"Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому", – рассказала она.

В результате такая мера может привести к тому, что у некоторых людей счета за ЖКХ возрастут, зато у управляющих компаний будет меньше забот из-за задолженностей по ОДН, поскольку все протечки или круглосуточно работающий в подъезде свет теперь будет лежать исключительно на жильцах.

Депутат посоветовала не стесняться и задавать все интересующие вопросы своим УК в случае необходимости, поскольку правила по оплате ЖКХ меняются часто. Также возможны непреднамеренные технические ошибки, либо осознанные, которые делают "под шумок".