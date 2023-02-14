Эксперт оценил вероятность нового землетрясения в Турции летом

Эксперт оценил вероятность нового землетрясения в Турции летом
Фото: Mehmet Malkoc/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Он дал совет по поводу отпуска

Произошедшее 6 февраля землетрясение в Турции по своим последствиям стало самым рекордным в современной истории. По предварительным данным, погибшими считаются 31,5 тыс человек, а город Нурдагы, который серьезно пострадал после толчков, власти страны решили снести и отстроить заново.

На этом фоне под вопросом туристический сезон, который стартует ближе к лету. Туристы опасаются, что землетрясения не были последними, поскольку сейчас они то и дело снова раздаются в различных уголках света. Стоит ли опасаться новых толчков в Турции рассказал геофизик Сергей Пулинец. 

Эксперт напомнил, что в прошлый раз землетрясение в стране происходило в 1999 году. Выходит, повториться оно может не раньше, чем через 10 лет. По его словам, в этом году толчки такой силы не ожидаются, поэтому отдыхать можно отправиться без опасений. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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