Власти стран в панике: во всем мире зафиксировано массовое появление НЛО

Инциденты над США оказались только началом

Сбитый над Америкой аэростат китайского производства привел к настоящей истерии во всем мире. После первого уничтоженного объекта появилось еще три, и в Пентагоне даже не исключали их внеземное происхождение.

Тем не менее, подтвердить наличие инопланетных технологий так и не удалось. А участившиеся случаи воздушных инцидентов над США, вероятно, связаны с усилением обороны в небе со стороны Пентагона. Не исключено, что странные шары появлялись над страной и ранее, только им не уделяли достаточного внимания.

После этого мир захватила волна обнаружения "пришельцев". Следом о сбитии неопознанного объекта объявили в Канаде. Переживать стали и в Великобритании, поручив военным постоянно мониторить воздушное пространство, чтобы "сохранить безопасность страны".

Китай ответил на все обвинения в свой адрес, посоветовав властям западных стран "взглянуть объективно" на инцидент. В Пекине заявили, что в течение года около десяти раз сбивали американские аэростаты в воздушном пространстве страны.

В Уругвае утверждают, что также замечали в небе неопознанные огни – что это было неизвестно. Власти Латинской Америки также утверждали, что замечали странные летающие объекты, передает телеканал "360".

До сих пор специалистам не удалось установить, откуда прилетают НЛО и за счет чего они могут удерживаться в воздухе. Разнятся сведения и о их форме – одни говорят, что это объекты в форме шара, а другие сообщают о предмете восьмиугольной формы со "свисающими нитями".

Президент США Джо Байден после инцидентов над США поручил создать специальную межведомственную группу, которая займется изучением и утилизацией неопознанных воздушных объектов, сообщает URA.RU.