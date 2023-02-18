Россиянки выбрали для мужчин на 23 февраля неожиданные подарки

Россиянки выбрали для мужчин на 23 февраля неожиданные подарки
Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
Носки оказались не самым популярным товаром

Популярные маркетплейсы опубликовали статистику о том, как изменилось покупательское поведение женщин в преддверии 23 февраля. В качестве подарков для мужчин многие в последнее время стали выбирать оригинальные товары. 

К примеру, рекордно вырос спрос на бензиновые зажигалки – на 1 211% по сравнению с обычным периодом. Аналитики полагают, что товар стали чаще рекламировать в соцсетях или на просторах интернета, поэтому интерес к нему повысился. Также дамы стали чаще заказывать беспроводные наушники в перед праздником, предположительно, в качестве презента. Их покупают в 6,5 раз больше обычного. 

Повысился спрос на карманные часы – примерно на 110%. 

"Как раньше гусары ходили с карманными часами, вот и сейчас, видимо, такие тоже стали покупать. Чтобы выделиться, оригинальный подарок сделать своему мужчине", – объясняют эксперты.

Продажи традиционных подарков на 23 февраля тоже подросли – туалетную воду стали покупать почти в два раза чаще, а спрос на носки вырос на 66%. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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