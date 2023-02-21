Регулярно в России на Масленицу умирают мужчины из-за блинов

Регулярно в России на Масленицу умирают мужчины из-за блинов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Переедание на праздник - плохо

Ежегодные масленичные гуляния в России иногда оборачиваются печальными событиями – довольно часто в этот праздник погибают мужчины. Причиной летального исхода становятся блины, которые они поедают в огромных количествах. За женщинами такой тенденции не заметили.

Регулярно на Масленицу в СМИ появляются сообщения в духе "мужчина подавился блином и умер", разница только в населенном пункте. Обычно это происходит с участниками конкурса на скоростное поедание блинов, победители в результате попадают в больницу, где их не удается спасти.

К примеру, такой случай произошел в 2009 году в Черняховске. Мужчине было всего 48 лет. Он вышел на сцену за призом, но тут же упал на глазах толпы. 

Также известно о подобном инциденте в Воронеже в 2016-ом и Владимире в 2019-ом. Не исключено, что эти события были не единственными, просто о них написала пресса. 

Источник: MAXIM ✓ Надежный источник
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