Привлечет достаток и любовь: как правильно есть блины на Масленицу

Очень многое зависит от формы, начинки и конкретного дня

Блины являются важнейшим атрибутом масленичных гуляний – они символизируют собой перерождение, солнце и тепло. Каждый человек обязательно должен съесть хотя бы один блинчик, чтобы набраться сил. И если сделать это правильно, в жизнь можно привлечь также удачу, любовь и достаток.

Специалисты советуют первым блином кормить птиц, его нужно разделить на небольшие кусочки. Так принято почитать память умерших.

Астрологи советуют складывать блин в форме четырехугольника, если человеку не хватает в жизни определенности – строгие формы помогут преодолеть сомнения.

Если существует необходимость в любви и радости, то блинчин нужно свернуть нестандартно. К примеру, в рулетик. Еще лучше – добавить туда сладкой начинки.

Для привлечения достатка лучше всего подойдет 23 февраля. В этот день нужно положить в блин что-то сладкое и свернуть его треугольником. Такой символ привлечет внимание Юпитера, который считается самым благоприятным небесным светилой.

Как пишет "Пятый канал", привлечь любовь с помощью блинов можно также в пятницу – там будет действовать сила Венеры. А вот на следующий день с блюдом лучше быть осторожнее и не употреблять его сверх меры.