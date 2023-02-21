Привлечет достаток и любовь: как правильно есть блины на Масленицу

Привлечет достаток и любовь: как правильно есть блины на Масленицу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очень многое зависит от формы, начинки и конкретного дня

Блины являются важнейшим атрибутом масленичных гуляний – они символизируют собой перерождение, солнце и тепло. Каждый человек обязательно должен съесть хотя бы один блинчик, чтобы набраться сил. И если сделать это правильно, в жизнь можно привлечь также удачу, любовь и достаток.

Специалисты советуют первым блином кормить птиц, его нужно разделить на небольшие кусочки. Так принято почитать память умерших. 

Астрологи советуют складывать блин в форме четырехугольника, если человеку не хватает в жизни определенности – строгие формы помогут преодолеть сомнения. 

Если существует необходимость в любви и радости, то блинчин нужно свернуть нестандартно. К примеру, в рулетик. Еще лучше – добавить туда сладкой начинки.

Для привлечения достатка лучше всего подойдет 23 февраля. В этот день нужно положить в блин что-то сладкое и свернуть его треугольником. Такой символ привлечет внимание Юпитера, который считается самым благоприятным небесным светилой. 

Как пишет "Пятый канал", привлечь любовь с помощью блинов можно также в пятницу – там будет действовать сила Венеры. А вот на следующий день с блюдом лучше быть осторожнее и не употреблять его сверх меры.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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