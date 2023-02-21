Ударили из космоса: в Турции сделали важное заявление после нового землетрясения

Число погибших в стране превысило 40 тысяч человек

Вечером 20 февраля в Турции произошли два новых землетрясения. Их зафиксировали в провинции Хатай. Толчки снова привели к разрушению зданий и гибели людей.

Как сообщает МИР24, пострадали около 300 человек, еще 20 находятся в тяжелом состоянии, а шестеро погибли. Во время толчков очевидцы утверждают, что видели странные вспышки в небе, которым нет объяснения.

Соответствующие видео появились в социальных сетях. Из-за тумана понять их причину было невозможно. О подобных явлениях также рассказали жители Латакии в Сирии, где также зафиксировали землетрясение, передает Общественная служба новостей.

Позже были опубликованы кадры, на которых заметен синий столб света, опускающийся на землю с неба во время землетрясения.

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым утверждает, что вероятность удара сейсмическим оружием действительно существует – он уверяет, что уже видел подобные системы и знаком с принципом их работы.

Они представляют собой пустые десятиметровые столбы из титанового сплава. Их помещают в специальный спутник, нацеливают и запускают на Землю.

"Как только он падает на землю, он проникает до 5 км вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8 баллов. В результате удара все, что там находится, будет уничтожено", – заявил турецкий специалист.

По его словам, пока ни у одной из стран, особенно такой, как Турция, нет средств защиты от подобных атак.