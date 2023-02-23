Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Фото: АГН "Москва"
Градоначальник указал на особое значение праздника во время СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram поздравление для жителей столицы с 23 февраля. Он отметил, что праздник обретает особый смысл в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

Собянин подчеркнул, что в эти дни российские военные сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляя при этом мужество и героизм. Градоначальник указал, что военнослужащие, мобилизованные и добровольцы несут мир жителям новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

"Желаю вам бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны!",

– написал мэр.

Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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