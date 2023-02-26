Илон Маск сделал неожиданное заявление о российском лидере

Он показал функцию, которая пришлась бы ему по душе

Известный американский бизнесмен Илон Маск решил отреагировать на новую функцию, которую представила компания Google. Она дает возможность удалить ненужных людей с фотографии, делая при этом нормальное изображение с помощью нейросетей.

Он решил испробовать нововведение на какой-то фотографии – неожиданно для этих целей он использовал старый советский снимок, на котором Иосиф Сталин прогуливается в компании соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова. Миллиардер стер с него последнего, которого арестовали и расстреляли.

"Сталину бы понравилось", – написал Маск.

За короткий срок его публикация произвела в Сети фурор – люди бросились массово лайкать и комментировать колкость американского миллиардера.