Илон Маск сделал неожиданное заявление о российском лидере

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Известный американский бизнесмен Илон Маск решил отреагировать на новую функцию, которую представила компания Google. Она дает возможность удалить ненужных людей с фотографии, делая при этом нормальное изображение с помощью нейросетей.
Он решил испробовать нововведение на какой-то фотографии – неожиданно для этих целей он использовал старый советский снимок, на котором Иосиф Сталин прогуливается в компании соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова. Миллиардер стер с него последнего, которого арестовали и расстреляли.
"Сталину бы понравилось", – написал Маск.
За короткий срок его публикация произвела в Сети фурор – люди бросились массово лайкать и комментировать колкость американского миллиардера.
Любопытной информацией поделились американские журналисты
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