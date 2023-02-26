Илон Маск сделал неожиданное заявление о российском лидере

Илон Маск сделал неожиданное заявление о российском лидере
Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Он показал функцию, которая пришлась бы ему по душе

Известный американский бизнесмен Илон Маск решил отреагировать на новую функцию, которую представила компания Google. Она дает возможность удалить ненужных людей с фотографии, делая при этом нормальное изображение с помощью нейросетей. 

Он решил испробовать нововведение на какой-то фотографии – неожиданно для этих целей он использовал старый советский снимок, на котором Иосиф Сталин прогуливается в компании соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова. Миллиардер стер с него последнего, которого арестовали и расстреляли. 

"Сталину бы понравилось", – написал Маск.

Фото: соцсети

За короткий срок его публикация произвела в Сети фурор – люди бросились массово лайкать и комментировать колкость американского миллиардера. 

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