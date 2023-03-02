Беларуссия расширила действие безвиза для поляков

Польские граждане могут спокойно попасть в республику в любом погранпункте на границе с ЕС

Минск решил изменить правила въезда в страну для жителей Польши. Теперь они могут свободно попасть в Белоруссию через любой пограничный пункт на границе с ЕС. Новые правила были введены после многочисленных обращений граждан соседнего государства, пояснили в республике.

Раньше поляки могли попасть без визы в страну через пункты на границе с Белоруссией. Сейчас же меру решили расширить на всей границе с ЕС, сообщает МИР 24.

Жители Польши приезжают в республику, как правило, чтобы повидать родственников, за продуктами или просто отдохнуть.