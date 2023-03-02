"Санкционные" приложения банков спасли российские программисты. Очередь за видеосервисами

Попавшие под санкции российские банки буквально за несколько часов смогли перестроиться и оперативно перевели приложения в отечественный магазин. Российская сфера IT таким образом доказала, что умеет работать даже в авральном режиме. Примерно такую же операцию необходимо провести и с российскими видеосервисами.

2 марта приложения банков "Тинькофф", "Зенит","Левобережный", "Приморье", "СДМ Банк" и Металлоинвестбанка исчезли из AppStore. Пока еще они представлены в GooglePlay, но можно предположить, что это тоже не надолго – для пользователей Android не доступны приложения, например "Сбера" и "Совкомбанка", которые попали под западные санкции ранее.

Зато все банки можно скачать в относительно новом, но вполне себе работающем приложении РуСтор. Пока СМИ рассказывали о том, как непонятные бизнесмены разрабатывают аналог одной американской соцсети, признанной в России экстремистской, российские айтишники трудились над российским магазином приложений и выпустили его вовремя – аккурат тогда, когда оно понадобилось миллионам россиян.

Только ни санкции ни угрозы отключения, ни государственное финансирование не смогли ничего сделать с отечественными аналогами американского видеохостинга, принадлежащего той же компании Google. RuTube не спасла ни реклама ни ребрендинг ни переход на ее площадки довольно именитых российских блогеров. Даже те, кто ушел туда "навсегда" через какое-то время вновь вернулся на американский Youtube. Так, например, поступил Михаил Шахназаров – российская площадка просто не смогла предоставить журналисту всего того, что уже есть у американцев.

На этом рынке остался только один выход – в авральном режиме, по аналогии с РуСтором и приложениями для российских банков делать абсолютно новый продукт. Причем потенциальным создателям предлагается очень солидное вознаграждение в рамках конкурса "Видеопереворот" – 100 млн рублей.

Программисты должны в кратчайшие сроки создать работающий ресурс, который не только не копирует заокеанский Youtube, но и превосходит его. То есть не "изобретая велосипед" включить воображение и сделать удобный сервис для людей.