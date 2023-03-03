Что подарить женщине на 8 марта: несколько экономичных идей

Что подарить женщине на 8 марта: несколько экономичных идей
Фото: unsplash.com
Главное - выбирать презент с душой

Каждый год многие начинают ломать голову из-за идей для подарка на 8 марта. Придумать что-то нужно для мамы, сестры, тети, бабушки, дочери и других родственниц или коллег женского пола. Иногда сделать это и вписаться в бюджет очень затруднительно. "Утро" предлагает подборку презентов на праздник, которые не сильно ударят по карману.

1. Набор с несколькими видами меда

Продукт известен своими полезными свойствами и благоприятным влиянием на здоровье. Можно купить несколько небольших баночек, положить их в красивый пакет и подарить – особенно этому обрадуются женщины постарше.

2. Фартук

Тут можно найти красивый вариант, а можно оригинальный – с веселыми надписями или принтом. Последний вариант будет уместен в том случае, если адресат подарка с хорошим чувством юмора.

3. Набор ароматических свечей

Главное с таким презентом – правильно угадать аромат. К примеру, лаванда пробуждает женственность, хвойные запахи успокаивают, а цитрусовые поднимают настроение. 

4. Органайзер для документов

Подарок подойдет тем, кто любит держать все в порядке. Сейчас на маркетплейсах полно различных вариантов – от простой папки до сумки, в которых можно все удобно и наглядно сложить, сэкономив при этом место.

5. Косметичка

Довольно часто у женщин скапливается много косметики, для которой уже не остается нигде места. Либо старая сумка для косметики давно приходит в негодность и сменить ее никак не выходит. Даже если подарок окажется не самым нужным, любая дама всегда найдет свободной косметичке применение.  

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