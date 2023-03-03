На Брянщине появились плакаты в честь мальчика-героя

Федя спас детей от террористов

Страшная трагедия произошла вчера, 2 марта, в Брянской области. На приграничный с украинским государством регион напали незалежные боевики. Настоящим героем проявил себя местный мальчик Федя.

Будучи раненым, ребенок бросился спасать других детей и помог им спрятаться в лесу. В честь мальчика на территории Брянской области уже появились красочные плакаты, сообщает "Пятый канал".

Тем временем, Вооруженные силы Украины продолжают терпеть поражение. Как сообщает телеканал "360", киевский режим принял решение вывести часть своих войск из Артемовска.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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