Предсказана дата мирных переговоров между Россией и Украиной

Предсказана дата мирных переговоров между Россией и Украиной
Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ближайшее время их точно не будет

Известный индийский прорицатель Пунит Нахата утверждает, что украинский конфликт ждет более тяжелый период. Неблагоприятные изменения начнутся с 7 марта и продолжатся до окончания весеннего периода.

Пророк утверждает, что более тяжелая ситуация на фронте будет сказываться в первую очередь на Украине, поскольку у страны начнут портится отношения с США. Этот процесс продлится до июня, после чего ожидается начало мирных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. 

При этом, по его словам, эти процессы начнутся лишь в следущем году, 2024-ом, пока предвестий для окончания противостояния нет. 

Нахата утверждает, что следующий год в целом для России окажется благоприятным, поскольку негативное божество Раху перестанет влиять на процессы внутри страны. После этого на ближайшие 16 лет государство ждет период ускоренного роста, а все плохие последствия получится преодолеть.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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