В ближайшее время их точно не будет

Известный индийский прорицатель Пунит Нахата утверждает, что украинский конфликт ждет более тяжелый период. Неблагоприятные изменения начнутся с 7 марта и продолжатся до окончания весеннего периода.

Пророк утверждает, что более тяжелая ситуация на фронте будет сказываться в первую очередь на Украине, поскольку у страны начнут портится отношения с США. Этот процесс продлится до июня, после чего ожидается начало мирных переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

При этом, по его словам, эти процессы начнутся лишь в следущем году, 2024-ом, пока предвестий для окончания противостояния нет.

Нахата утверждает, что следующий год в целом для России окажется благоприятным, поскольку негативное божество Раху перестанет влиять на процессы внутри страны. После этого на ближайшие 16 лет государство ждет период ускоренного роста, а все плохие последствия получится преодолеть.