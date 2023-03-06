Вопрос сканирования маркировки питьевой воды решен в пользу отелей и ресторанов

Вопрос сканирования маркировки питьевой воды решен в пользу отелей и ресторанов
Jan Woitas/www.globallookpress.com
Схема контроля над продажей бутилированной воды в магазинах и сфере общественного питания различается

С 1 марта 2023 года в России введен упрощенный контроль над оборотом упакованной воды в сфере общественного питания. Об этом сообщается на сайте Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Цифровая маркировка упакованной воды постепенно вводилась в нашей стране с 2021 года. К настоящему времени все данные о движении маркированной воды должны идти через электронный документооборот. При продаже бутылок в магазине или аптеке все довольно просто: кассир сканирует нанесенный на упаковку код, и в государственную систему маркировки товаров "Честный знак" поступает сообщение о том, что товар от производителя попал к конечному потребителю.

"Продажа продукции через кассы – один из важнейших этапов внедрения цифровой маркировки. Благодаря этому замыкается полная цепочка прослеживаемости движения товаров. То есть с этого момента защита потребителей становится максимальной, так как продать немаркированную продукцию невозможно", – поясняет заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Но что делать кафе и ресторанам, где бутилированную воду используют для приготовления чая, супа, других блюд? Как провести воду через кассу, если в счет клиента включается не полная упаковка? Представители сегмента HoReCa (общественное питание) смогли объяснить специфику своей работы контролирующим органом. В результате совместными усилиями Минпромторга, Роспотребнадзора, ЦРПТ и Федерации отельеров и рестораторов России была выработана упрощенная схема оборота маркированной воды в гостинично-ресторанном бизнесе. Действовать она начала с 1 марта 2023 года.

Отныне рестораны и отели, оказывающие полноценные услуги общественного питания, не обязаны сканировать коды маркировки. Главное – в течение трех дней сообщить через личный кабинет в системе "Честный знак", что вода выведена из оборота.

"В ЦРПТ считают, что данная схема оптимальна. С одной стороны, она заметно облегчает работу сегмента HoReCa с маркировкой, а с другой стороны – сохраняет полную прослеживаемость товарной цепочки и делает невозможной продажу неучтенной продукции через рестораны", – указали в ЦРПТ.

При этом сканирование маркировки воды для ресторана остается обязательным, если он напрямую продает бутылку потребителю, отмечает "КП". К примеру, если посетитель фудкорта взял бутылочку минералки, то продавец на кассе, пробивая чек, должен сканировать маркировку воды.

Для этого, конечно, точка общепита должна быть оборудована онлайн-кассой и сканером. Но онлайн-кассы и так должны быть повсеместно, это не новое требование российского законодательства. При этом обновление программного обеспечения касс происходит обычно бесплатно, а в рамках подписки на кассовое ПО Эвотор и вовсе автоматически. Приобрести же сканер не так и накладно для бизнеса – устройство стоит порядка 3 тыс.рублей.

Зато потребитель может быть уверен, что он покупает не фальсификат сомнительного качества, воду проверенного производителя. Плюс из тени выходят поставщики, которые прежде не регистрировались в государственных органах. Ведь теперь каждый, кто хочет работать на рынке воды, должен легализоваться и, соответственно, как все платить налоги. Кстати, первые результаты весьма впечатляющие: уже 185 компаний-производителей воды вышли из "серой зоны".

При этом рестораторы, сознавая необходимость контроля над рынком питьевой воды, остались очень довольны, что к их доводам прислушались и для них ввели специфический механизм отслеживания движения продукции.

"Огромное спасибо ЦРПТ, Минпромторгу и Роспотребнадзору за то, что нас услышали, вникли в суть проблем, которые могли возникнуть, и оперативно помогли решить столь важный вопрос для предпринимателей из ресторанного бизнеса",

– поблагодарил председатель координационного совета Федерации отельеров и рестораторов России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Напомним, что цифровая маркировка в России введена также на молочную продукцию, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, меховые шубы, духи, шины и фотоаппараты.

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