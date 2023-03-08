Раскрыта опасность малоподвижного образа жизни

Это влияет на состояние всего организма

С развитием цивилизации человеку больше не требуется много передвигаться для того, чтобы выжить. Теперь он может спокойно пролежать весь день, работая удаленно, а продукты ему будут привозить на дом. К такому режиму человеческое тело подстроиться пока не сумело.

Малоподвижный образ жизни, или гипотония, является распространенной проблемой. Если раньше она касалась более пожилых людей, то в последнее время молодеет с каждым годом. Недостаточная физактивность наблюдается у 28% взрослых, у детей – порядка 81%.

Отсутствие достаточного уровня нагрузок может приводить к ослаблению мышц и даже их атрофии. Это также влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, из-за чего снижается тонус сосудов.

Такие проблемы в последствии приводят к общим негативным тенденциям – снабжение органов кислородов снижается, появляются проблемы с сердцем, перестальтикой кишечника и опорно-двигательным аппаратом. Происходящее влияет на психику человека, приводя к развитию депрессии.

Для поддержания нормального состояния организма человеку не обязательно изнурять себя спортивными занятиями – достаточно прогулки перед сном, зарядки по утрам или интенсивной домашней работы.