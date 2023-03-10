Как вернуть мягкость полотенцу: средство есть в каждом доме

Как вернуть мягкость полотенцу: средство есть в каждом доме
Фото: unsplash.com
При стирке нужно соблюсти несколько правил

Со временем домашние полотенца могут стать более жесткими – исправить это не может даже кондиционер для белья. После высыхания волокна грубеют, и вытираться бывает неприятно. Однако существует простой способ решить эту проблему с помощью уксуса.

Сперва нужно положить полотенца в слабозагруженную стиральную машинку. Затем желательно винный уксус следует добавить в отсек, в который обычно наливают кондиционер. Стирать нужно на 40 градусах – не больше, ни меньше. И после сушки полотенца снова станут мягкими как после покупки.

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