Как вернуть мягкость полотенцу: средство есть в каждом доме

При стирке нужно соблюсти несколько правил

Со временем домашние полотенца могут стать более жесткими – исправить это не может даже кондиционер для белья. После высыхания волокна грубеют, и вытираться бывает неприятно. Однако существует простой способ решить эту проблему с помощью уксуса.

Сперва нужно положить полотенца в слабозагруженную стиральную машинку. Затем желательно винный уксус следует добавить в отсек, в который обычно наливают кондиционер. Стирать нужно на 40 градусах – не больше, ни меньше. И после сушки полотенца снова станут мягкими как после покупки.