Как легко отмыть старый жир на кухне: народные способы

Хитрости помогут избавиться от грязи без вреда для здоровью

Затвердевшие жирные пятна на кухонном гарнитуре могут испортить настроение любой хозяйке – все знают, что иногда отмыть без использования сильной химии нереально. В ход начинают идти эффективные, но опасные средства, которые потом могут привести к проблемам с кожей или повреждениям поверхности кухни. Тем не менее, существуют народные хитрости, которые помогут справиться с загрязнением без серьезных последствий.

1. Сода + хозяйственное мыло

Для этого нужно натереть мыло на терке, добавить немного теплой воды и подождать, когда все станет однородным. Раствор наливаем на место с жирными пятнами, а сверху посыпаем содой. Так оставляем на 20-30 минут, после чего стираем тряпкой. Важно – метод не подойдет для глянцевых покрытий, поскольку может привести к появлению царапин. Также не стоит использовать белое хозяйственное мыло, поскольку оно не будет достаточно эффективным.

2. Столовый уксус

Его нужно смешать с небольшим количеством воды и нанести на загрязненную поверхность. Нужно подождать примерно полчаса, когда жир сам начнет постепенно отставать от поверхности, после чего протереть все вляжной салфеткой.

3. Разрыхлитель для теста

Он действует аналогичным образом как и уксус. Сперва нужно смешать средство с небольшим количеством воды, чтобы получить кашеобразную массу. Ее на полчаса наносят на загрязнение, а после смывают водой.