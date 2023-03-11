Как легко отмыть старый жир на кухне: народные способы

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Затвердевшие жирные пятна на кухонном гарнитуре могут испортить настроение любой хозяйке – все знают, что иногда отмыть без использования сильной химии нереально. В ход начинают идти эффективные, но опасные средства, которые потом могут привести к проблемам с кожей или повреждениям поверхности кухни. Тем не менее, существуют народные хитрости, которые помогут справиться с загрязнением без серьезных последствий.
Для этого нужно натереть мыло на терке, добавить немного теплой воды и подождать, когда все станет однородным. Раствор наливаем на место с жирными пятнами, а сверху посыпаем содой. Так оставляем на 20-30 минут, после чего стираем тряпкой. Важно – метод не подойдет для глянцевых покрытий, поскольку может привести к появлению царапин. Также не стоит использовать белое хозяйственное мыло, поскольку оно не будет достаточно эффективным.
Его нужно смешать с небольшим количеством воды и нанести на загрязненную поверхность. Нужно подождать примерно полчаса, когда жир сам начнет постепенно отставать от поверхности, после чего протереть все вляжной салфеткой.
Он действует аналогичным образом как и уксус. Сперва нужно смешать средство с небольшим количеством воды, чтобы получить кашеобразную массу. Ее на полчаса наносят на загрязнение, а после смывают водой.
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