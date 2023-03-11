Психолог назвала способ распознать неадекватного человека в метро

Специалист советует присматриваться к толпе

В московском метро произошел резонансный инцидент, когда психически нездоровый мужчина скинул подростка на пути перед приходом поезда. Мальчик выжил, хотя и находится в состоянии глубокого шока. После этого тревога у многих посетителей метро резко повысилась. Психолог Елена Соловьева рассказала, как можно выявить неадекватного человека в условиях скопления людей.

Специалист отметила, что психически нездоровые люди часто выискивают толпы – они их буквально манять. Поэтому в метро их можно встретить в большом количестве. Для личной осторожности она посоветовала внимательно присматриваться к окружению и обращать внимание на манеры подозрительных людей. Ведь довольно часто неуравновешенных выдает манера ходить, говорить и смотреть по сторонам.

"Бывают же люди, которые начинают себе под нос что-то бурчать, оглядываться, как-то начинать агрессивничать, плеваться, пытаться толкнуть кого-то", – указала эксперт.

Известно, что напавшим на мальчика в метро был пациент психиатрической клиники, которого отпустили ненадолго прогуляться по улице. Сейчас сотрудников учреждения проверяют правоохранители на предмет халатности.