Психолог назвала способ распознать неадекватного человека в метро

Психолог назвала способ распознать неадекватного человека в метро
Фото: Victor Berezkin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Специалист советует присматриваться к толпе

В московском метро произошел резонансный инцидент, когда психически нездоровый мужчина скинул подростка на пути перед приходом поезда. Мальчик выжил, хотя и находится в состоянии глубокого шока. После этого тревога у многих посетителей метро резко повысилась. Психолог Елена Соловьева рассказала, как можно выявить неадекватного человека в условиях скопления людей.

Специалист отметила, что психически нездоровые люди часто выискивают толпы – они их буквально манять. Поэтому в метро их можно встретить в большом количестве. Для личной осторожности она посоветовала внимательно присматриваться к окружению и обращать внимание на манеры подозрительных людей. Ведь довольно часто неуравновешенных выдает манера ходить, говорить и смотреть по сторонам.

"Бывают же люди, которые начинают себе под нос что-то бурчать, оглядываться, как-то начинать агрессивничать, плеваться, пытаться толкнуть кого-то", – указала эксперт.

Известно, что напавшим на мальчика в метро был пациент психиатрической клиники, которого отпустили ненадолго прогуляться по улице. Сейчас сотрудников учреждения проверяют правоохранители на предмет халатности.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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