Нашествие беспилотников над Москвой: появились новые подробности

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Российские Telegram-каналы утверждают, что в минувшие выходные над Новой Москвой заметили четыре подозрительных беспилотника, которые кружили над военной частью и около АЗС. Предположительно, они вели наблюдение за важными объектами.
Источники утверждают, что три БПЛА видели около части Воздушно-космических войск, которые занимаются обеспечением противовоздушной и противоракетной обороной Москвы. Дроны подняли с территории лесополосы, которая находится неподалеку от военного объекта.
Сперва они летели на 200-метровой высоте, но на подлете к ВЧ снизились и задержались в воздухе. Беспилотники заметили патрульные, которые доложили обо всем командованию.
"БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями", – указывают осведомители.
В лес отправили группу на поиски наблюдателей, но никаких следов операторов не нашли. Спустя сутки один из похожих дронов заметили неподалеку от военной части в Краснопахорском. Он летел в направлении АЗС "Татнефть". Официального подтверждения информации пока не было.
Противник пытался выйти из города