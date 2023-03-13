Нашествие беспилотников над Москвой: появились новые подробности

Аппараты занимались разведкой на военном объекте

Российские Telegram-каналы утверждают, что в минувшие выходные над Новой Москвой заметили четыре подозрительных беспилотника, которые кружили над военной частью и около АЗС. Предположительно, они вели наблюдение за важными объектами.

Источники утверждают, что три БПЛА видели около части Воздушно-космических войск, которые занимаются обеспечением противовоздушной и противоракетной обороной Москвы. Дроны подняли с территории лесополосы, которая находится неподалеку от военного объекта.

Сперва они летели на 200-метровой высоте, но на подлете к ВЧ снизились и задержались в воздухе. Беспилотники заметили патрульные, которые доложили обо всем командованию.

"БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями", – указывают осведомители.

В лес отправили группу на поиски наблюдателей, но никаких следов операторов не нашли. Спустя сутки один из похожих дронов заметили неподалеку от военной части в Краснопахорском. Он летел в направлении АЗС "Татнефть". Официального подтверждения информации пока не было.

