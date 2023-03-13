Саакашвили стало хуже: начали распадаться кости

Саакашвили стало хуже: начали распадаться кости
Фото: соцсети
Состояние бывшего лидера ухудшается с каждым днем

Михаил Саакашвили за все время тюремного заключения похудел почти на 60 килограммов. Сейчас его вес варьируется в районе 64 кг, и если он потеряет еще 4 кг, то у него начнет развиваться полиорганная недостаточность. 

Об этом политик лично написал в письме своему адвокату, который передал его британским журналистам. В нем Саакашвили также сообщил, что он испытывает мучительные боли и у него начали распадаться кости. Почти все время он проводит прикованным к постели, передает "Пятый канал". 

По словам правозащитника, внешне бывший президент Грузии похож "на узника концлагеря", сообщает телеканал "360"

Саакашвили был признан виновным в растрате, превышении должностных полномочий. Независимые врачи утверждают, что во время судебных разбирательств политик был отравлен тяжелыми металлами.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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