В России предложили сделать еще один всеобщий выходной

Прадзник хотят закрепить на федеральном уровне

День воссоединения России и Крыма должен стать официальным праздником по всей стране. Такого мнения придерживается политолог Алексей Ярошенко.

Он сравнил его со Днем Победы, Днем национального единства и Днем России. Для 18 марта эксперт тоже нашел подходящее название – День национального возрождения России, передает телеканал "360".  По его словам, такой шаг будет правильным для формирования национальной идентичности.


Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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