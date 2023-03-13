В России предложили сделать еще один всеобщий выходной

Прадзник хотят закрепить на федеральном уровне

День воссоединения России и Крыма должен стать официальным праздником по всей стране. Такого мнения придерживается политолог Алексей Ярошенко.

Он сравнил его со Днем Победы, Днем национального единства и Днем России. Для 18 марта эксперт тоже нашел подходящее название – День национального возрождения России, передает телеканал "360". По его словам, такой шаг будет правильным для формирования национальной идентичности.



