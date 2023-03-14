По всей стране: россиян предупредили о закрытии Wildberries

По всей стране: россиян предупредили о закрытии Wildberries
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Компания серьезно пострадала из-за новостей в СМИ

С прошлой недели новостная лента полна сообщениями о скандалах вокруг популярного маркетплейса Wildberries. Сперва появилось видео, на котором один из сотрудников говорит, будто бы в уставе компании черным по белому написано – чеченцев и дагестанцев на работу не брать. В пресс-службе компании, впрочем, вскоре все опровергли, заявив, что у них работают выходцы из республик и с ними готовы провести встречу.

После Роспотребнадзор обратил внимание на ассортимент площадки. В ведомстве обнаружили, что там допускают продавцов с "паленой" продукцией, не проверяя все на подлинность перед продажей. В большинстве своем это происходило в отделе парфюмерии. На этом фоне требования к подобным компаниям решили ужесточить. 

Следом всплыл грандиозный скандал с доставкой товаров, в которых якобы были спрятаны мыши. Они подъедали заказанную людьми продукцию, оставляли там следы собственной жизнедеятельности. Люди начали жаловаться, что им якобы приходили коробки с товарами, внутри которых прятались тараканы. В Wildberries утверждают, что история – фейк. Все склады, по заявлению пресс-службы, проходят тщательную проверку.

В итоге все дошло до того, что сотрудники пунктов выдачи заказов решили устроить забастовку против руководства компании. Недовольные постоянными штрафными санкциями они объявили о намерении закрыть ПВЗ Wildberries по всей стране до тех пор, пока на их требования не отреагируют. В некоторых регионах этого решили не делать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Московские сотрудники, в свою очередь, пришли со штурмом головного офиса.

По их словам, с начала марта компания начала списывать с них постоянные штрафы практически за все. К примеру, если в пункт доставили не тот товар или брак. Из-за этого многие сотрудники стали уходить в минус, лишившись возможности получить свою зарплату. На обращения руководство не реагировало.

Источники сообщают, что люди даже стали писать на Wildberries заявления, по этому поводу в московский офис уже приехала полиция. 

В итоге в компании заявили, что изменят функцию автосписания штрафов, а по всем удержанным суммам проведут проверку. Однако некоторые эксперты полагают, что череда скандалов нанесла Wildberries серьезный урон по репутации, из-за чего не исключено, что некоторые ПВЗ на этом фоне могут закрыться насовсем.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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