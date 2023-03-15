Назван неожиданный плюс ежедневных поездок на работу

Людям на удаленке дали совет

Многие люди считают поездку на работу рутиной и пустой тратой времени. Однако после популярности удаленки, которую спровоцировала пандемия, стало понятно, что даже в таких действиях есть смысл. Исследователи отмечают, что ежедневные походы на работу могут благоприятно сказываться на психическом состоянии человека.

По заявлению ученых, такие поездки являются источником "лиминального пространства" – времени, свободного от домашних и рабочих ролей, которое дает возможность восстановиться после работы и мысленно переключиться на дом. Не имея возможности мысленно переключаться между процессами, люди испытывают размытие ролей, что может привести к стрессу. А если не отвлекаться от работы, даже домашней, у человека может появиться выгорание.

Ученые выяснили, что при более долгих поездках люди испытывают более высокую психологическую отстраненность от работы, поэтому им лучше удается расслабиться. Однако если сам путь до трудового места был напряженным, то достичь такого эффекта не получалось.

Эксперты посоветовали людям с удаленной работой создать ритуал, который позволил имитировать ежедневные поездки на работу. Будет достаточно даже 15 минут, в течение которых человек сможет прогуляться.