Всплыло предсказание из будущего о возрождении СССР

Неизвестный утверждает, что останется всего четыре государства

На просторах Сети появилось предсказание, которое сделал неизвестный человек из будущего. Он утверждает, что после неудачного эксперимента по перемещению во времени его отправили из 2987 года в 1987-ой.

По его словам, спустя столетия в мире останется всего четыре государства – одно из которых Советский Союз. Остальные это Азиатская федерация, Америка и некая РА, название которой он не расшифровал.

Внешне люди будут выглядеть совсем иначе. Они будут больше напоминать роботов, одетых в металлическую одежду. Перемещаться они смогут по воздуху.

Также человечество научится спокойно путешествовать на Марс, поскольку через несколько столетий планету получится полностью освоить.