Хороший нож для кухни: как выбрать

Найти правильный кулинарный инструмент можно в "Пятерочке"

Нож на кухне – главный помощник. От того, насколько он качественный и удобный, зависит и процесс приготовления блюда, и его внешний вид, и сервировка стола, и настроение хозяйки. Как выбрать правильный кухонный нож и можно ли приобрести его по доступной цене, разбиралось "Утро.ру".

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке ножа, – материал, из которого он сделан. Самое удобное и практичное лезвие – стальное. Сталь может быть нержавеющей – такие изделия не боятся воды, их можно мыть любым посудомоечным средством, им не опасно падение на пол и даже разделывание костей. Режущий край, теряющий со временем остроту, легко точится в домашних условиях.

Карбоновые лезвия (из углеродистой стали) при правильной эксплуатации реже нуждаются в заточке, однако они более хрупкие, подвержены ржавчине и реагируют на кислоты, так что к таким ножам требуется очень бережное отношение.

Керамические клинки хоть и остаются долго острыми, но легко ломаются, на режущем крае появляются зазубрины. Заточке и ремонту домашних условиях не поддаются. Рассматривать такой нож как основной инструмент на кухне явно не стоит.

Второй важнейший момент, который необходимо учитывать при покупке ножа, – рукоять. Она должна быть цельной, без следов сварки и заметных стыков деталей. В противном случае она может натирать руку или быстро придет в негодное состояние, в любом случае работать таким ножом будет невозможно.

Кроме этого, нож должен комфортно лежать в руке и подходить по её размеру. Учитывая, что лезвие и рукоятка должны быть в сбалансированном соотношении, то есть чем крупнее ручка, тем больше клинок, для женщин и мужчин в доме хотя бы основной нож лучше подбирать отдельно.

Естественно, обойтись одним единственным ножом на кухне не получится, ведь у каждого инструмента есть свое главное предназначение. Обычно в каждом хозяйстве нужен нож для резки овощей и небольших кусков мяса. Для этого удобно использовать прямое лезвие длиной 12-15 см. Для большинства фруктов подойдет лезвие длиной до 10 см и открытой "пяткой". Так называемый "шеф-нож" с лезвием 15-30 см необходим при разделке мяса и птицы, в том числе с костями, – без такого поварского инструмента не получатся красивые стейки.

Это – универсальная троица, которая вам точно потребуется. Но подумайте, какие еще блюда вы часто готовите, чтобы добавить в этот набор инструменты под личные предпочтения: возможно, вам нужен нож для резки домашнего хлеба с аппетитной корочкой, для чистки рыбы.

Чтобы упростить задачу, можно довериться профессионалам и купить готовый комплект кухонных ножей проверенного производителя. К примеру, заслуженной популярностью пользуются наборы от знаменитого итальянского дизайнерского бюро Pininfarina. В коллекцию Pininfarina Kitchen Design входят ножи на все случаи: для разделки мяса и рыбы, чистки овощей и фруктов и пр.

Сейчас в торговой сети "Пятерочка" представлены шесть разных ножей Pininfarina, выполненных в едином стиле, оснащенные лезвием из высококачественной нержавеющей стали. Стоимость ножей до скидки составляет от 1,6 до 2,9 тыс. рублей. Однако благодаря накопительной акции "Пятерочки" можно хорошо сэкономить. Для этого достаточно совершать обычные покупки, предъявляя карту лояльности. За каждые 200 рублей в чеке покупателю начисляется электронная наклейка. Накопив 40 наклеек, можно приобрести нож со скидкой 65%, а за 80 наклеек полагается максимальная скидка, то есть качественный нож обойдется всего в 99 – 299 рублей в зависимости от типа изделия.

Отслеживать баланс наклеек можно как в личном кабинете на сайте "Пятерочки" или мобильном приложении, так и в распечатанном на кассе чеке. Акция продлится до 29 мая 2023 года.