Ведьма Полынь предсказала срок исчезновения Зеленского

Ведьма Полынь предсказала срок исчезновения Зеленского
Фото: www.unsplash.com
Медиум знает, когда лидер пропадет

Многие представители экспертного сообщества сходятся во мнении, что судьбе нынешнего руководителя украинского государства Владимира Зеленского не позавидуешь. Для большинства очевидно, что бывший комик является всего лишь марионеткой в руках западных верховодов. Печальным предсказанием о будущем политика поделилась знаменитая ведьма Алена Полынь.

Участница популярного мистического шоу "Битва экстрасенсов" уверена, что достаточно скоро все забудут имя пана Зеленского. По мнению ясновидящей, это произойдет, как только будет завершена специальная военная операция по демилитаризации киевского режима.

Своим прогнозом ведьма Полынь поделилась в беседе с журналистами. Провидица напомнила, что все марионетки-политики быстро лишаются интереса публики и своих кураторов. Их задача заключается лишь в том, чтобы сыграть свою роль, а после уйти в небытие.

"Он начнет постепенно отходить в сторону, его будут меньше показывать по телевидению, о нем начнут мало говорить и постепенно он сойдет на нет", – уверена знаменитая ясновидящая.

Источник: Ямал-Медиа ✓ Надежный источник
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