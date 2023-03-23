Мишустин покраснел от смущения во время заседания Госдумы

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Премьер-министра России Михаила Мишустина заставили покраснеть от смущения во время недавнего заседания Госдумы, где правительство представляло свой отчет. Кадры произошедшего появились в Сети.
К премьеру обратился депутат от КПРФ Олег Смолин. Он задал вопрос о трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью, отдельно отметив что среди них много хороших музыкантов – они, как и Мишустин, отлично владеют различными музыкальными инструментами.
В ответ глава кабмина смутился, немного покраснел и указал, что похвала в его адрес не совсем справедлива.
"Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", – покраснев сказал он.
Ранее в эфир российского телевидения выпустили видео, на котором Михаил Мишустин сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось". До этого появлялись кадры, на которых премьер дарит девочке с инвалидностью фортепиано и исполняет на нем песню.
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