Мишустин покраснел от смущения во время заседания Госдумы

Глава кабмина не ожидат замечания от депутата

Премьер-министра России Михаила Мишустина заставили покраснеть от смущения во время недавнего заседания Госдумы, где правительство представляло свой отчет. Кадры произошедшего появились в Сети.

К премьеру обратился депутат от КПРФ Олег Смолин. Он задал вопрос о трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью, отдельно отметив что среди них много хороших музыкантов – они, как и Мишустин, отлично владеют различными музыкальными инструментами.

В ответ глава кабмина смутился, немного покраснел и указал, что похвала в его адрес не совсем справедлива.

"Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", – покраснев сказал он.

Ранее в эфир российского телевидения выпустили видео, на котором Михаил Мишустин сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось". До этого появлялись кадры, на которых премьер дарит девочке с инвалидностью фортепиано и исполняет на нем песню.