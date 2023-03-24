Раскрыт способ быстро поднять уровень витамина D

Раскрыт способ быстро поднять уровень витамина D
Фото: unsplash.com
Для этого нужно употреблять побольше рыбы

Витамин D является одним из важнейших микроэлементов в организме. Он помогает в работе сердца и иммуной системы, помогает костям быть крепче. Если его не хватает, то у человека возникают проблемы в работе органов. В редких случаях дефицит может привести к летальному исходу.

Существует несколько способов, которые помогут быстро поднять уровень витамина D в огранизме. Считается, что лучший вариант – провести 20 минут на солнце, но это не так. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может навредить. Исследователи утверждают, что лучше всего получать полезное вещество из пищи.

Самыми богатыми источниками витамина D являются форель и лосось. Также минерал есть во многих овощах. Если наладить уровень витамина не выходит, то можно прибегнуть к специальным добавкам – для этого предварительно нужно обратиться за консультацией к специалисту.

Источник: Политика ✓ Надежный источник
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