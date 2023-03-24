Раскрыт способ быстро поднять уровень витамина D

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Витамин D является одним из важнейших микроэлементов в организме. Он помогает в работе сердца и иммуной системы, помогает костям быть крепче. Если его не хватает, то у человека возникают проблемы в работе органов. В редких случаях дефицит может привести к летальному исходу.
Существует несколько способов, которые помогут быстро поднять уровень витамина D в огранизме. Считается, что лучший вариант – провести 20 минут на солнце, но это не так. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может навредить. Исследователи утверждают, что лучше всего получать полезное вещество из пищи.
Самыми богатыми источниками витамина D являются форель и лосось. Также минерал есть во многих овощах. Если наладить уровень витамина не выходит, то можно прибегнуть к специальным добавкам – для этого предварительно нужно обратиться за консультацией к специалисту.
Кремль заменяет прежних глав регионов на более эффективных управленцев