Россиян возмутила ранее незаметная деталь в фильме "Операция Ы"

Люди стали подозревать, что у сцены был тайный смысл

Популярная советская комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" угодила в скандал. Россияне стали возмущаться деталью, которая раньше казалась незаметной. Речь идет о моменте, когда Шурик и Лида пытаются пройти мимо злобной собаки.

В соцсетях кто-то возмутился, что все выглядит подозрительно. Молодой парень после встречи с девушкой решил провести ее до дома и на всякий случай взял с собой снотворное. Они стали подозревать, что мотивы главного героя были не такими уж и безобидными.

"Ну, снотворное у него было до того, как он с Лидой познакомился", "Он не собирался ее провожать, все вышло случайно", "Фильм смотреть внимательно надо. Он сказал, что соседка попросила купить снотворное", – встали люди на защиту советской картины.

Другие уверены, что с Шуриком было явно что-то не так.

"Маньяк бы тоже все спихнул на соседку, которой понадобилось снотворное", "Он хотел ей его подсыпать", "Шурик был отличником, видимо, иначе у него с девушками не ладилось", "Шурик продуманный был. Еще и залез к девке в полуголом виде в постель, а та его даже не заметила", "Маньяк. Серийный", – возмущаются люди.

Третьи заявили, что больше всего их возмущает, как Шурик поступил с котиком. По их мнению, он плохо относился к животным.