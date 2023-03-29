Названы признаки обреченных на бедность людей

Названы признаки обреченных на бедность людей
Фото: unsplash.com
Их отличает ошибочный подход к финансовому планированию

Эксперты по личным финансам утверждают, что обреченного на бедность человека можно распознать некоторым признакам. Даже наличие одного из них может говорить о том, что выбраться из долговой ямы будет очень сложно.

Первый признак – большие долги и полное отсутствие каких-либо сбережений. При такой ситуации человек не в состоянии откладывать средства, если у него появятся непредвиденные расходы. В итоге бедность начинает охватывать его сильнее с каждым днем.

Второй признак – использование кредиток для ежедневных трат. Так человек постоянно увеличивает размер долговой пропасти. Возможностей заплатить по кредитам становится все меньше.

Обречены на бедность и те, кто старается погашать задолженность с помощью нового займа у банка, друзей или родственников. Так у человека растет долговой багаж за плечами и создается иллюзия того, что кредиты получается выплачивать.

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