Реально ли выиграть в лотереи от "Столото"

Кто и как контролирует розыгрыши и что обеспечивает их честность

Тема лотерей интересна даже тем, кто в них не участвует. Особенно, когда появляются громкие новости о крупных выигрышах: например, сообщают, что кто-то выиграл миллиард. В обсуждении таких новостей обязательно находятся "знатоки", которые якобы знают, что выиграть невозможно и победители ненастоящие. Такие сплетни иногда возникают и вокруг "Столото" – крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Как раз он и продает билеты лотереи "Русское лото", где недавно появился еще один миллиардер. У некоторых возникает вопрос: реально ли вообще выиграть такие деньги или это просто очередная реклама? А если это все-таки правда, то кто проверяет "Столото"? Кто является истинными организаторами лотерей и почему российским лотереям можно доверять? Давайте попробуем разобраться.

Честные национальные лотереи – что это?

Чтобы оценить честность и прозрачность российских государственных лотерей, нужно разобраться, как устроена игра изнутри. Основа любого лотерейного розыгрыша – случай, который и решает, кто из участников победит и получит приз. Это фундаментальная характеристика лотереи – выигрыши всегда распределяются случайным образом. Из этого также следует, что все участники розыгрыша равны. Другими словами, вероятность, что выиграет тот, а не иной билет, одинакова. Чтобы выигрывать честно, в первую очередь, должна соблюдаться случайность определения победителей. Это подразумевает отсутствие любой возможности повлиять на результат или предсказать исход розыгрыша.

В России этот момент закреплен даже законодательно. В статье 12.1 закона "О лотереях" есть список требований к оборудованию для розыгрышей. В первом же пункте мы видим, что его технические характеристики должны обеспечивать случайность распределения выигрышей. В этом же законе можно обнаружить, что розыгрыш должен проводиться под контролем тиражной комиссии. Она также обеспечивает контроль за соблюдением принципа случайности определения победителей во время розыгрыша. Члены комиссии следят за правильностью фиксации результатов, которые выдает лотерейное оборудование. Кроме того, они же контролируют, чтобы никто не вмешивался в его работу.

Одни розыгрыши проводятся с помощью лототронов. В других – используются бочонки и мешок. В-третьих – генератор случайных чисел. Есть также моментальные лотереи. В них участник стирает защитный слой на билете, чтобы узнать выиграл он или нет. Давайте посмотрим, как на практике обеспечивается случайность определения победителей в каждом из этих примеров.

Розыгрыши на лототронах

Розыгрыши многих популярных государственных российских лотерей проходят с помощью лототронов. Это, например, почти все числовые лотереи из серии "Спортлото" (до 21 сентября 2020 года они назывались "Гослото"). Кроме того, это и многие бинго-лотереи, например, "Жилищная", "Золотая подкова", "Бинго-75".

В компании "Столото" все лототроны, задействованные в розыгрышах лотерей, созданы известными мировыми производителями. В частности, американской Smartplay International – мировым лидером в производстве лототронов. Компания поставляет свою продукцию в более 100 стран. Есть в арсенале компании и продукция французской Ryo-Catteau, занимающейся производством лототронов уже 90 лет. Использует "Столото" и оборудование Akanis Technologies из Франции, лидирующей в производстве пневматических лототронов.

Компании-производители отвечают за качество своей продукции репутацией, а потому скрупулезно проверяют и лототроны, и шарики. Последние должны быть без малейшего изъяна и не отличаться друг от друга по форме, весу, размеру. Все оборудование, включая каждый отдельный шар, подлежит сертификации и регулярно проверяется.

Шары и прозрачная емкость, в которой они вращаются, обработаны антистатическим составом. По этой причине прикасаться к ним можно только в специальных перчатках. Шары в лототроне хаотично перемешиваются воздушным потоком. Затем открывается заслонка, и один из вращающихся в лототроне шаров под действием воздуха попадает в приемный лоток, в котором формируется выигрышная комбинация. Любое вмешательство в работу лототрона исключено. Все элементы механизма лототрона изготовлены из прозрачных материалов. Можно сказать, что формирование числовой комбинации происходит в буквальном смысле абсолютно прозрачным образом.

Загрузку шаров в лототрон контролируют члены тиражной комиссии, которые следят за всем ходом игры. В случае любого нарушения тиражная комиссия может остановить игру и объявить розыгрыш несостоявшимся. Кроме того, за розыгрышем в режиме реального времени наблюдают многочисленные зрители. В случае с телевизионными розыгрышами всё проходит на глазах у гостей, пришедших на съемки передачи "У нас выигрывают!", и потом игра транслируется по ТВ. Даже те игры, которые не показывают по телевизору, например, "Спортлото", можно увидеть. Эта опция доступна в лотерейном центре "Столото". Здесь за прозрачной стеной установлены прозрачные лототроны. Их можно рассмотреть, приехав в лотерейный центр лично или включив круглосуточную онлайн-трансляцию на сайте "Столото".

Моментальные результаты

Кроме тиражных лотерей существуют еще и моментальные. Их проведение тоже невозможно без соблюдения процедур, гарантирующих, что победителями станут случайные люди. Чтобы узнать, выиграли в таком розыгрыше или нет, нужно либо стереть защитный слой на билете, либо вскрыть специальные конверт. А чтобы нельзя было заранее узнать, в каком именно билете выигрыш, их изготавливают с соблюдением определенных требований. У лотерейных билетов со скретч-слоем краска не просвечивается ни при ультрафиолетовом, ни при инфракрасном излучении. Невозможно просветить и плотные билеты-конверты.

При этом изготовление билетов моментальных государственных лотерей возможно только с соблюдением прописанных в законе процедур контроля. Например, их печатью занимаются всего несколько российских типографий, получивших от государства лицензию на изготовление защищенной полиграфической продукции. Контроль за этой деятельностью в России осуществляет ФНС, которая и выдает лицензии на печать защищенной полиграфии.

Розыгрыши на ГСЧ

Для проведения некоторых числовых лотерей используются не лототроны, а ГСЧ – генератор случайных чисел. В случае со "Столото" ГСЧ используется в тех играх, тиражи которых проводятся несколько раз в день. Например, в "Рапидо", "Всё или ничего" и многих других. Они проводятся на аппаратно-программном комплексе, разработанном российской компанией "ОКБ САПР".

По сути ГСЧ – это компьютер, который для формирования выигрышной комбинации использует не реальные шары, как это делает лототрон, а те или иные физические процессы. Например, в розыгрышах от "Столото" используется аппаратно-программный комплекс, работающий на шумовых диодах. Он преобразует в числовые значения поток шумов в электрической цепи, последовательность которых невозможно смоделировать. В определенный момент времени из этого потока выхватываются случайные числа, из которых и складывается выигрышная комбинация. Подобные устройства используются, например, и для создания криптографических ключей в зашифрованной передаче данных.

Все оборудование, при помощи которого проводятся лотереи "Столото", сертифицировано, но раз в несколько лет аппаратно-программные комплексы проходят проверку, по итогам которой выдается новый сертификат.

Рука судьбы

В современных лотереях, распространяемых "Столото", находят свое место и более традиционные технологии. Например, в "Русском лото" розыгрыш проводится с помощью обычного мешка и набора из 90 бочонков. Этот способ уходит корнями в глубокую древность. Собственно, само слово "жребий" означает небольшой предмет, вынимаемый наудачу из числа других подобных предметов. По условию, "жребий" определяет какую-либо обязанность или право на что-либо.

Именно так и выглядит розыгрыш "Русского лото": из мешка вслепую вынимаются пронумерованные бочонки, а игроки зачеркивают в своих билетах те числа, которые были вытащены. Типичная жеребьевка. Случайность формирования выигрышной комбинации, а значит определения победителей, в лотерее "Русское лото" обеспечена простыми, но надежными технологиями: плотный мешок, в который высыпают одинаковые на ощупь и вес бочонки и тщательно их перемешивают. В остальном меры контроля стандартные: есть тиражная комиссия, незаинтересованные зрители, а весь процесс розыгрыша "Русского лото" записывается на камеру.

Кто проводит лотереи в России и как их проверяют

Итак, мы выяснили, что проведение честных розыгрышей невозможно без технологий, обеспечивающих случайность выигрыша. Но кто вообще занимается организацией лотерей в России? Кто их проверяет и контролирует? Кому принадлежат права на организацию лотерей и чей это бизнес? Кто гарантирует игрокам возможность честно выигрывать? Ведь важно всё это знать, чтобы решить для себя – верю я тому же "Столото" или нет?

С 2014 года в России монопольное право на организацию лотерей принадлежит государству, а частные розыгрыши запрещены законом. Организаторами лотерей выступают Минспорта и Минфин России, а контроль за их проведением осуществляет Федеральная налоговая служба. При этом проводят розыгрыши частные компании – операторы, по результатам открытого конкурса заключившие госконтракт с одним из министерств. В России сегодня всего три таких компании. Существуют еще и распространители лотерейных билетов, крупнейшим из которых сегодня является всем известный "Столото".

Организаторам лотерей, представляющим государство, не только принадлежат права утверждать условия лотерей, но и осуществлять дополнительный контроль. Например, на стороне организаторов установлены независимые системы контроля, с помощью которых проверяется неизменность базы участвующих в розыгрышах билетов. Кроме того, организаторы могут направлять своих представителей в тиражные комиссии. При этом всесторонний контроль за тем, чтобы операторы и распространители действовали честно, осуществляет налоговая служба России. Она же от лица государства следит за продажей билетов и контролирует выплату выигрышей.





Реально ли выиграть?

Некоторые участники лотерей расстраиваются, если не находят себя в числе победителей. Но, если играть и выиграть может любой, это не значит, что выиграют все. Покупая билет, вы всегда идете на небольшой риск. Вы рискуете той суммой, которую потратили. При этом у вас есть пусть небольшие, но реальные шансы выиграть огромную сумму.

Если открыть сайт или социальные сети компании "Столото", можно увидеть большое количество победителей с выигрышами в миллионы и даже десятки и сотни миллионов рублей. Никакого подвоха здесь нет. Эти люди на самом деле выиграли. Но нужно понимать, что каждому из них сопутствовала очень большая удача, поэтому категорически нельзя смотреть на лотерею как на форму заработка, инвестиций или бизнеса.

Но даже если билет проиграл, это не значит, что все было зря. Ведь часть средств от проведения розыгрышей в нашей стране направляется государству на поддержку физкультуры и спорта. Для этого и придуманы целевые отчисления, которые в обязательном порядке платят лотерейные операторы. А их перечисление в бюджет тщательно контролируют налоговики и организаторы лотерей.

Поэтому если вы готовы немного рискнуть, верите в свой счастливый случай, и у вас есть свободные деньги, то смело можете испытать свою удачу и воспользоваться шансом стать лотерейным миллионером. Как говорил знаменитый артист и легендарный ведущий всенародно любимой лотереи Михаил Борисов: "Играйте в "Русское лото"! Риск – минимален, азарт – благороден, выигрыш – огромен", – пожалуй, это одна из лучших формул, кратко описывающих природу лотерейного розыгрыша.