Один способ поможет навсегда избавиться от телефонных мошенников

Достаточно просто не отвечать на звонки неизвестных

Эксперты по информационной безопасности утверждают, что телефонные мошенники постоянно совершают немые обзвоны граждан, чтобы узнать, работает номер телефона или нет. После они могут совершить звонки с преступными намерениями.

По их словам, если подозрительный звонок поступил, никогда не стоит по нему перезванивать. Лучше всего – сразу занести номер в черный список смартфона. Проблемы с дозвоном могут привести к тому, что номер телефона человека исключат из мошеннической базы – его пометят как неактивный. Это поможет навсегда избавиться от телефонных мошенников.

Специалист Александр Власов утверждает, что люди, которые сидят в таких call-центрах, получают бонусы, если смогли дозвониться до человека, передает "Радио 1".

"Если вы много раз не берете трубки, мошенники обмениваются между собой информацией о том, что сюда звонить не стоит: здесь бонус не получить", – сказал он.

Также специалист утверждает, что если все же вы взяли трубку во время звонка неизвестного номера, категорически не стоит говорить фразы "да", "нет" и "я". Злоумышленники могут их записать и использовать при звонках в банки и другие организации, чтобы получить персональные данные или доступ к счетам, сообщает телеканал "360".