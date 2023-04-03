Как быстрее заснуть: назван действенный способ

Досточно добавить в рацион один продукт

Проблемы со сном могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также это влияет на когнитивные способности человека и его работоспособность, не говоря уже о появлении плохого настроения из-за усталости.

Тем не менее, эксперты по сну утверждают, что существует один способ, который может способствовать быстрому засыпанию. Они посоветовали регулярно перед отходом в кровать употреблять киви.

Исследования показали, что фрукт может помочь улучшить качество сна, его продолжительность и эффективность после месяца регулярного употребления на ночь. Все дело в том, что продукт содержит большое количество серотонина, антиоксидантов, фолиевой кислоты и витамина B, которые помогут справиться с нарушением режима сна.

Дополнительно наладить биологические часы позволят отказ от вечерних употребления кофе и тренировок. Для этих ритуалов лучше всего подходит утро.