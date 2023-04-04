Старейшая жительница Британии раскрыла свой секрет долголетия

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Британка Марджори Ходнетт в начале апреля отметила свои 109 лет. Женщина считается одной из самых пожилых в Великобритании. В беседе с журналистами она рассказала о том, как ей удалось дожить до такого возраста.
Пенсионерка утверждает, что сил ей придают добрые дела. Их нужно делать при любой возможности и так долго, насколько получится – будь они маленькими или большими.
"Это правила по которым нужно жить, но не думаю, что полностью их придерживалась", – сообщила она.
При этом женщина говорит, что, вероятно, долгая жизнь – это наследственная черта. Она не знает, получится ли у нее дожить до 110 лет, и отмечает, что в последний раз, когда проверяла информацию, старше ее в Великобритании было только 34 человека.
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