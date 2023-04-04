За ближайшие 2 года в Подмосковье отроют более 100 импортозамещающих производств

За ближайшие 2 года в Подмосковье отроют более 100 импортозамещающих производств
Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьев на заседании президиума Госсовета рассказал президенту Владимиру Путину, что Подмосковье активно реализует программу импортозамещения. В регионе в 2022-м открыли более 20 предприятий, в плане на этот год – 50, а на 2024-й – 54.

"Почему это возможно? Потому, что работает институт фонда регионального развития – федеральный и региональный, и, конечно, меры по льготному предоставлению земли, по инфраструктуре. И бизнес, соответственно, понимает, что открылись возможности, и такое количество предприятий открывается. Это, безусловно, радует: рабочие места, налоги. И мы понимаем ответственность", – сказал Андрей Воробьев

Для импортозамещающих производств в Подмосковье действует несколько инструментов поддержки: земля за 1 рубль, промышленная ипотека, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг и многие другие.

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