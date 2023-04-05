Носки можно легко отбелить с помощью дешевого аптечного средства

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Отстирать белые носки в стиральной машинке можно, однако многие хозяйки знают, что после этого они потеряют былую белизну. Существует способ, который поможет вернуть одежде былой цвет и отстирать загрязнения, для этого понадобится два дешевых ингредиента.
Белые носки можно замочить на ночь в специальном растворе из жидкого хозяйственного мыла и борной кислоты. Подойдет и твердое мыло, но его предварительно потребуется натереть на терке.
На литр горячей воды нужно добавить примерно ложку хозяйственного мыла. Туда же – 100 мл борной кислоты. После все тщательно перемешивается. В кастрюлю или таз следует положить носки и залить сверху полученной смесью. Так белье должно простоять примерно семь часов.
В конце носки нужно достать, промыть и просушить.
Об этом заявил глава Минобороны России