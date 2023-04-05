Носки можно легко отбелить с помощью дешевого аптечного средства

Носки можно легко отбелить с помощью дешевого аптечного средства
Фото: unsplash.com
Раствор вернет одежде белизну

Отстирать белые носки в стиральной машинке можно, однако многие хозяйки знают, что после этого они потеряют былую белизну. Существует способ, который поможет вернуть одежде былой цвет и отстирать загрязнения, для этого понадобится два дешевых ингредиента.

Белые носки можно замочить на ночь в специальном растворе из жидкого хозяйственного мыла и борной кислоты. Подойдет и твердое мыло, но его предварительно потребуется натереть на терке. 

На литр горячей воды нужно добавить примерно ложку хозяйственного мыла. Туда же – 100 мл борной кислоты. После все тщательно перемешивается. В кастрюлю или таз следует положить носки и залить сверху полученной смесью. Так белье должно простоять примерно семь часов. 

В конце носки нужно достать, промыть и просушить. 

новости партнеров

Авиация Белоруссии получила возможность атаковать ядерным оружием

Об этом заявил глава Минобороны России

Россия готова уничтожать генералов НАТО "Кинжалами" - политолог

Такие ракеты Запад точно "заслужил", уверен аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей