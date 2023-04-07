Россиян предупредили о проблемах с отпусками на майские праздники

Купить билеты будет практически нереально

Тем, кто надеется на спонтанный отдых на майские праздники, лучше не ожидать слишком многого. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян утверждает, что в этот период россиян могут ждать проблемы с отпусками.

Проблем, чтобы внезапно отправиться в другую страну у россиян особо нет. Турция, Египет, Куба, Венесуэла, ОАЭ, Армения и Шри-Ланка принимают граждан страны без лишней бюрократии. Однако совсем иная ситуация будет в период с 1 по 9 мая, поскольку многие заранее выкупают билеты и отели на эти даты. В некоторых случаях даже за год.

При этом высокий спрос скажется и на общей стоимости отдыха. По словам сотрудников туристической отрасли, цены на туры в период майских праздников сейчас меняются ежечасно.

"Мой совет – если хотите отдохнуть недорого, надо ехать после майских праздников. Так, мы прогнозируем скидки в размере около 50% на туры в Турцию, Египет и ОАЭ",

– подытожил специалист.

