Российские ученые сделали уникальное открытие

Теперь пациенты могут узнать о наличии болезни психического характера по анализу

Российские специалисты разработали уникальную методику анализа крови, благодаря которой можно узнать шансы пациента на развитие некоторых тяжелых психических болезней. Например, шизофрении или биполярного аффективного расстройства.

Как сообщает "Пятый канал", заболевание удается обнаружить еще на ранних стадиях. Анализ показывает, начались ли в головном мозге изменения, характерные для подобных недугов.