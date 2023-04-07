Российские ученые сделали уникальное открытие

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Российские специалисты разработали уникальную методику анализа крови, благодаря которой можно узнать шансы пациента на развитие некоторых тяжелых психических болезней. Например, шизофрении или биполярного аффективного расстройства.
Как сообщает "Пятый канал", заболевание удается обнаружить еще на ранних стадиях. Анализ показывает, начались ли в головном мозге изменения, характерные для подобных недугов.
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