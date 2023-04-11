Во время гонений в Киево-Печерской лавре произошло чудо

Служители церки попытались объяснить событие

На Благовещение в Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского. Фотографии произошедшего появлись в соцсетях. На них запечатлено как из глаз святого текут кроваво-красные слезы. Многие священослужители считают это настоящим чудом, учитывая все, что происходит в храме на данный момент.

Иеромонах Макарий отметил, что не все люди верят в такие явления – церковь не пытается никого убедить, что подобное происходит. Однако он подчеркнул, что чаще всего это происходит в тяжелые периоды и переломные моменты.

По его словам, трудно понять основной смысл события. Тем не менее его точно нужно расценивать как серьезное предупреждение.

Священнослужитель русской православной церкви Константин Харитонов считает, что икона может плакать из-за гонений на Украинскую Православную Церковь. И Господь пытается вразумить живых не совершать греховных дел, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

