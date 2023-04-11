Новый закон: в каком случае россиянам запретят выезд из России

Новый закон: в каком случае россиянам запретят выезд из России
Фото: unsplash.com
Поправки скоро рассмотрят в Госдуме

Со дня получения повестки и до явки в военкомат российскому гражданину запрещается выезд из РФ. Такое правило указывается в новых поправках к российскому законодательству, которые готовы к рассмотрению Госдумой. 

Ранее стало известно, что электронные повестки, которые будут рассылать людям в Госуслуги, юридически приравняют к физическим. Полученной она будет считаться с того момента, как поступит в личный кабинет. Те, у кого нет аккаунта на сервисе, получат повестку стандартным способом.

Весеннего призыва нововведения касаться не будут. Уклонистов от призыва могут наказывать различными способами. Например, ограничениями на управление автомобилем, его регистрацию или создание ИП. 

Российские власти настаивают, что речи о второй волне мобилизации в России не идет. Мера нужна для модернизации работы военкоматов.

В Кремле просят россиян потерпеть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что новость об электронных повестках не вызовет панику в обществе и не приведет к новой волне эмиграции.

Источник: Telegram
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