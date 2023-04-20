Сергей Собянин пригласил горожан посетить акции "День без турникетов" и "Открой#Моспром"

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"День без турникетов" и "Открой#Моспром" – самые популярные городские проекты. Первому исполнилось в прошлом году десять лет, второй отмечает пятилетие. За эти годы предприятия Москвы смогли организовать для жителей столицы тысячи экскурсий, участниками которых, учитывая онлайн-формат, стали практически 12 миллионов человек.
В 2023 году двери откроют по меньшей мере 800 промышленных площадок и малых предприятий, которые представляют десятки разных отраслей. У горожан также есть возможность посетить инжиниринговые компании, ремесленные мастерские и даже производственные музеи.
Гостям проведут концерты с паблик-токами, литературные чтения и мастер-классы – к примеру, по выпечке хлебных изделий для космонавтов. А школьники могут отправиться на экскурсии по предприятиям, чтобы до студенчества вникнуть в специфику профессий. Студенты же могут познакомиться с потенциальными работодателями.
"Предварительная запись на мероприятия на сайтах проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром". Там же можно принять участие в экскурсиях в онлайн-формате", – написал Собянин.
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