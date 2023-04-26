Врач дал совет мужчинам с маленьким размером достоинства

Врач дал совет мужчинам с маленьким размером достоинства
Фото: unsplash.com
Медик считает, что нельзя отчаиваться

Сексолог Юрий Андреев утверждает, что многие ошибочно считают размер собственного полового члена небольшим. В действительности средними значениями считаются от 12 до 16 сантиметров. Параметры меньше 10 считаются малыми, а все, что меньше 4 см называют микропенисом. При этом специалист уверен, что отчаиваться, если природа не наградила большим достоинством, не стоит.

По словам врача, сейчас существует масса способов, благодаря которым мужчина может доставить женщине удовольствие. Например, задействовать специальные игрушки или выбрать более эффективную позу. 

"Возможно и увеличение размера полового члена, но лучшие результаты реальны только при хирургическом вмешательстве", – отметил Андреев.

Специалист уверен, что в любящей паре размер мужского достоинства не играет ключевой роли, однако могут быть ситуации, которые требуют помощи извне – в том числе, и психотерапевтического плана.

Источник: 76.ru ✓ Надежный источник
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