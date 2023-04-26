Спрос на коттеджи у россиян резко упал

Такую недвижимость стали реже достраивать

В первом квартале нынешнего года в России было введено в эксплуатацию на 8% меньше индивидуальной жилой недвижимости чем в аналогичном периоде 2022-го года, свидетельствуют данные ЕМИСС. При этом аналитики отмечают, что реальный объем существенно ниже, поскольку показатели были завышены из-за ряда бюрократических особенностей.

Как пишет gazetametro.ru, причина происходящего может заключаться в геополитической нестабильности, падении курса рубля, а также общей неопределенности.

Источник: ЕМИСС
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