Спрос на коттеджи у россиян резко упал

Такую недвижимость стали реже достраивать

В первом квартале нынешнего года в России было введено в эксплуатацию на 8% меньше индивидуальной жилой недвижимости чем в аналогичном периоде 2022-го года, свидетельствуют данные ЕМИСС. При этом аналитики отмечают, что реальный объем существенно ниже, поскольку показатели были завышены из-за ряда бюрократических особенностей.

Как пишет gazetametro.ru, причина происходящего может заключаться в геополитической нестабильности, падении курса рубля, а также общей неопределенности.

