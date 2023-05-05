Запуск серийного производства самолетов SSJ-NEW ожидается в 2024 году

Производитель отказался от зарубежных деталей

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным анонсировал начало серийного выпуска самолетов "Сухой Суперджет Нью". Лайнеры будут более комфортными и надежными, чем предыдущие модели, а для их сборки будут использоваться отечественные детали.

"Импортного практически там уже ничего не остается. Сертификацию мы уже завершаем. Серийно начнем выпускать в 2024 году. У нас каждый год будет выпускаться по 20 лайнеров",

– приводит его слова МИР 24.