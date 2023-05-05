Что нужно обязательно сделать в волшебную дату 05.05

Момент самый подходящий, чтобы начать новую жизнь

В этом году 5 мая мая считается особенным днем, поскольку включает в себя сразу два ключевых событий в астрологии: лунное затмение и полнолуние. По словам экстрасенсов, этот момент будет связан с возможностью освободиться от внутренних ограничений.

В этот день крайне важно освободиться от прошлого. Сперва следует внимательно изучить собственную жизнь и понять, что именно ограничивает ее. На этом фоне можно навести в доме порядок, разобрать все документы, вещи, а также избаавиться от лишнего в телефоне. Вместе с этим уйдет и весь негатив, который был накоплен ранее, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".