Женщина попыталась обмануть врачей и была разоблачена

Женщина попыталась обмануть врачей и была разоблачена
Фото: unsplash.com
Пациентку смогли быстро разоблачить

Некоторое время назад в Массачусетскую больницу поступила женщина со странными симптомами. Она жаловалась на боли в животе, тошноту, непроизвольные подергивания правой рукой и ногой, кожную сыпь и чувство спутанности сознания. При этом ее нижняя челюсть оказалась вывихнутой. Сперва случай поставил медиков в тупик, но когда пациентка сама назвала свой диагноз, они стали подозревать неладное.

Дама заявила, что страдает от редкого генетического заболевания – острой перемежающейся порфирии. По ее словам, в ее семье такой недуг был у бабушки. Трудность диагностики болезни заключается в том, что разных людей они проявляются по-разному.

Врачи начали лечение, но вскоре поняли, что некоторые факты не сходятся в ее истории болезни. Боль не получалось унять ни одним препаратом. Поэтому им пришлось вызвать для консультации психиатра, который нашел у пациентки специфическое расстройство, из-за которого она выдумывает симптомы или наличие болезни. 

Однако женщина не стала признавать обман, а попросту сбежала из клиники. 

Источник: New England Journal of Medicine ✓ Надежный источник
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