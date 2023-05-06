Женщина попыталась обмануть врачей и была разоблачена

Пациентку смогли быстро разоблачить

Некоторое время назад в Массачусетскую больницу поступила женщина со странными симптомами. Она жаловалась на боли в животе, тошноту, непроизвольные подергивания правой рукой и ногой, кожную сыпь и чувство спутанности сознания. При этом ее нижняя челюсть оказалась вывихнутой. Сперва случай поставил медиков в тупик, но когда пациентка сама назвала свой диагноз, они стали подозревать неладное.

Дама заявила, что страдает от редкого генетического заболевания – острой перемежающейся порфирии. По ее словам, в ее семье такой недуг был у бабушки. Трудность диагностики болезни заключается в том, что разных людей они проявляются по-разному.

Врачи начали лечение, но вскоре поняли, что некоторые факты не сходятся в ее истории болезни. Боль не получалось унять ни одним препаратом. Поэтому им пришлось вызвать для консультации психиатра, который нашел у пациентки специфическое расстройство, из-за которого она выдумывает симптомы или наличие болезни.

Однако женщина не стала признавать обман, а попросту сбежала из клиники.