Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Градоначальник напомнил о подвиге российского народа

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видео с обращением градоначальника появилось на его странице в Telegram.

Собянин подчеркнул, что россияне никогда не забудут о цене, которую пришлось заплатить за освобождение страны от фашистов, и тех, кто отдал свои жизни тяжелой борьбе за Отчизну.

"На фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг – разгромил врага, поработившего Европу", – сказал он.

Праздник является дорогим и священным для каждой российской семьи, подчеркнул мэр. Он поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, а также поверженный Берлин.

По словам Собянина, новое поколение сможет повторить подвиг предков и проявит героизм ради настоящего и будущего страны.