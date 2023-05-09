Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы
Фото: t.me/mos_sobyanin
Градоначальник напомнил о подвиге российского народа

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видео с обращением градоначальника появилось на его странице в Telegram. 

Собянин подчеркнул, что россияне никогда не забудут о цене, которую пришлось заплатить за освобождение страны от фашистов, и тех, кто отдал свои жизни тяжелой борьбе за Отчизну. 

"На фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг – разгромил врага, поработившего Европу", – сказал он.

Праздник является дорогим и священным для каждой российской семьи, подчеркнул мэр. Он поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, а также поверженный Берлин. 

По словам Собянина, новое поколение сможет повторить подвиг предков и проявит героизм ради настоящего и будущего страны. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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