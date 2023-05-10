Хитрый трюк перед сном поможет навсегда избавиться от запаха пота

Подойдет любой дезодоран

Оказывается, многие пользуются дезодорантом неправильно. Например, наносят его перед выходом из дома, хотя это не всегда помогает избавиться от запаха пота. Дерматологи утверждают, что одна простая хитрость поможет забыть об этих неприятностях – достаточно следовать простому ритуалу перед сном каждый день.

В ночное время потовые железы находятся словно в "спящем режиме". Они меньше вырабатывают секрета и способны, напротив, впитать в себя дополнительные вещества. Если перед отходом ко сну на чистую подмышку нанести дезодорант, то в течение последующего дня у пота будет отсутствовать неприятный запах.

Тем не менее это не особождает от ежедневных гигиенических процедур, поскольку способ будет работать только на изначально чистом теле.