Очередной обман: Wildberries угодил в скандал

Украдено более 600 тыс рублей

Маркетплейс Wildberries столкнулся с большими проблемами. Компания подала заявление в полицию из-за взлома личной базы данных. Как оказалось, их обокрали на более чем полмиллиарда рублей. И делали это не украинские хакеры, а сами сотрудники.

По данным СМИ, они придумали простую схему обогащения: внутренню систему настроили таким образом, что у товаров можно было менять цену на копеечную и самостоятельно их выкупать. К примеру, работники меняли ценник со 100 тыс рублей на 100 рублей. Этим занимались с января прошлого года.

В итоге Wildberries не получали никаких денег, все присваивали себе участники сговора. По предварительной информации, в махинации было задействовано более 300 продавцов, которые согласились с разработчиком маркетплейса на участие в теневой схеме. Простых покупателей обман никак не затрнул.

Известно, что подозреваемого уже обнаружили. Он во всем сознался.